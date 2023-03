Kristina Laugesen, der er postdoc fra Aarhus Universitet, modtager Tove Nilsson-prisen. Det er en pris, der gives som anerkendelse af prismodtagerens enestående bidrag til udvikling af det epidemiologiske felt. Institut for Klinisk Medicin og Klinisk Epidemiologisk Afdeling giver de 25.000-priskroner til Laugesen for hendes forskning inde for hormonsygdomme, reproduktion, infertilitet, bivirkninger til lægemidler og sammenhæng mellem foster miljø og senere udvikling af sygdom. Det skriver Aarhus Universitet i en pressemeddelelse. Kristina Lauges har skrevet ph.d. om bivirkninger ved binyrebarkhormonbehandling med...