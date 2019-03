Tidligere formand for Yngre Læger bliver chef i Sundhedsstyrelsen

Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

Tidligere formand for Yngre Læger Camilla Noelle Rathcke, 44, når lige at færdiggøre sit speciale i endokrinologi, inden hun begynder som centerchef i Sundhedsstyrelsens Center for Planlægning (PLAN). Det fremgår af en pressemeddelelse fra Sundhedsstyrelsen. Direktør i Sundhedsstyrelsen, Søren Brostrøm, mener, at Sundhedsstyrelsens høje faglige ambitionsniveau sammen med flere opgaver kræver ledelseskraft. Han er utrolig […]