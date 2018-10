Formand for Yngre Læger stopper

Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

Selvom formanden for Yngre Læger, Camilla Rathcke, har mulighed for at blive siddende på sin post i endnu et år, har den 43-årige formand valgt at forlade sin post, når der er repræsentantskabsmøde til november, skriver Ugeskrift for Læger. Hensynet til, at den næste formand får gode betingelser for en stærk start har fyldt en […]