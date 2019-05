Tid til opdatering af guidelines om fødevareallergi

Professor Susanne Halken selvskreven til arbejdet i kraft af hendes centrale placering som deltager i de arbejdsgrupper, der har udformet EAACIs guidelines for allergen immunterapi og for fødevareallergi.

Susanne Halken, professor i pædiatrisk allergologi ved Syddansk Universitet og overlæge på H.C. Andersen Børnehospital ved Odense Universitetshospital, har igen i år et travlt program i forbindelse med EAACI-kongressen. Da EAACI for to år siden blev holdt i Helsinki, havde Susanne Halken som ‘scientific programme coordinator’ det overordnede ansvar for sammensætningen af kongressens videnskabelige program. […]