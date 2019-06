Stafylokokker kan have betydning ved fødevareallergi hos børn

Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

LISSABON (Dagens Medicin) – Bakterien Staphylococcus aureus kan vise sig at være en væsentligt medvirkende årsag til, at børn med atopisk dermatitis udvikler fødevareallergi. Det viser resultaterne af en undersøgelse, som idag for første gang er blevet præsenteret på EAACI. Det er en yderligere analyse af det meget omtalte LEAP-studie (Learning Early About Peanut Allergy), […]