Professor Susanne Halken fra OUH modtager ærefuld pris på EAACI for sin mangeårige indsats inden for pædiatrisk allergologi

Anerkendelse for langvarig forskningsindsats for børn med allergi

LISSABON (Dagens Medicin) – »Det er altid rart, at ens arbejde bliver anerkendt. Men jeg sætter nu mere pris på de kram, lykønskninger og anerkendende ord, jeg fik bagefter fra kolleger og venner,« siger Susanne Halken. Ved åbningen af årets EAACI-kongres modtog hun prisen ‘Daniel Bovet award for Treatment and Prevention’. I begrundelsen for at […]