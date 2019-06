Dansker i spidsen for EAACI-komité

Charlotte Mørtz fra OUH bliver tirsdag ny formand for EAACI's dermatologikomité, og står samtidig i spidsen for udarbejdelsen af et globalt atlas for hudmanifestationer ved allergi

LISSABON (Dagens Medicin) – Professor i allergologi ved Syddansk Universitet Charlotte Mørtz kan de næste to år hæfte titlen som formand for EAACI’s dermatologiske komité på visitkortet. Det sker, når hun tirsdag på kongressen formelt overtager posten. »Som repræsentant for et mindre land er jeg selvfølgelig meget stolt over, at flertallet har peget på mig […]