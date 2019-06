Høje doser D-vitamin påvirker ikke risiko for astma

Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

LISSABON (Dagens Medicin) – Indtagelse af en høj dosis D-vitamin under svangerskabet påvirker ikke de pågældende kvinders børns risiko for at have astma, når de når skolealderen. Det viser resultaterne af et randomiseret studie, som afdelingslæge, seniorforsker og klinisk lektor Bo Chawes fra COPSAC (COpenhagen Prospective Studies on Asthma in Childhood) ved Herlev Gentofte Hospital […]