KOL: Inhalatorer med binyrebarkhormon øger risiko for lungebetændelser

Brugen af inhalationsbinyrebarkhormon blandt personer med KOL øger risikoen for at blive indlagt med lungebetændelse. Jo højere dosis binyrebarkhormon, desto større er risikoen, viser ny forskning. Har man behov for binyrebarkhormon for at holde KOL-forværringer stangen, bør man nøjes med den laveste dosis, siger overlæge.