Et dansk og tysk samarbejde skal forske i stamcellebaseret terapi som behandling til patienterne med svære former for type 1-diabetes.

Der findes ingen kur mod type 1-diabetes, men i et nyt samarbejde, skal danske og tyske forskere kigge nærmere på at udvikle nye behandlinger til patienter med type 1-diabetes. De skal bl.a. undersøge stamcellebaseret terapi, der kan forhindre, at blodsukkerniveauet ændres ukontrolleret. Det skriver Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet på sin hjemmeside.

I samarbejdet indgår Novo Nordisk Foundation Center for Stem Cell Biology (DanStem), Københavns Universitet, og Helmholtz Zentrum München – German Research Center for Environmental Health.

Sammen skal de tage et skridt i retning af de første kliniske forsøg, hvor de vil transplantere menneskelige pluripotente stamcelleafledte, insulinproducerende betaceller ind i diabetespatienter. Transplantation skal består af de Langerhanske øer i særligt syge patienter.

På rette spor

En central del af det nye samarbejder er en platform for translationel forskning og cellefremstilling. Platformen tilbyder skalerbar celleproduktion i Good Manufacturing Practice (GMP)-kvalitet, regulatorisk ekspertise og kan samtidig teste stamcelleafledte, insulinproducerende celler.

»Vi tror på, at vi er på rette spor, når det kommer til at udvikle stamcellebaseret terapi, og at vores seneste gennembrud vil bane vej for de første kliniske forsøg i patienter med svære former for type 1-diabetes. Vi er glade for at blive knyttet sammen med Helmholtz Zentrum München – en absolut ledestjerne inden for diabetesforskning, da det gør det muligt for os at udveksle idéer med andre førende diabetesforskere,« siger professor og direktør for DanStem Henrik Semb i en kommentar.