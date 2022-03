Sammenhæng mellem hjertekarsygdom og rod i tarmmikrobiomet

Personer med hjertekarsygdom har ifølge et nyt europæisk studie betydeligt rod i sammensætningen og funktionen af bakterier i tarmene. Der skal ifølge tarmforsker større fokus på, hvordan en sund tarmøkologi kan bidrage til at forebygge eller udskyde tidspunktet for udvikling af hjertekarsygdom.