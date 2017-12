Tæt løb i toppen i kåringen af Danmarks Bedste Hospitaler

Umiddelbart betragtet ligner kåringen af Danmarks bedste hospitaler sig selv. Aarhus Universitetshospital kåres igen i år til Danmarks bedste, store hospital, Vejle Sygehus bliver bedste mellemstore hospital og Regionshospitalet Silkeborg kåres som bedste mindre hospital.

Men under overfladen er kampen tættere end nogensinde.

Især kåringen af Danmarks bedste store hospital har været exceptionel tæt. Her ligger universitetshospitalerne i Aarhus og Odense fuldstændig side om side, når det gælder vurderingen af behandlingskvalitet, der som noget nyt i år vægter med 90 pct. i kåringen. I modsætning til tidligere år tæller omdømme ikke med i Danmarks Bedste Hospitaler, og eneste andet parameter i kåringen er således patienttilfredshed, der vægter med 10 pct., og her lykkes det lige netop Aarhus at skubbe sig foran med 99 indekspoint, mens Odense scorer 97 indekspoint.

Vejle Sygehus har i flere år været i gang med at transformere sig fra et alment akuthospital til et specialiseret, og vurderet ud fra kåringen af Danmarks Bedste Hospitaler er processen i god gænge. Også i år blev Vejle kåret til Danmarks bedste kræfthospital, og halvdelen af de otte behandlingsområder, hvor Vejle er bedst af alle, ligger inden for kræftområdet.

Mere sikker er kåringen for de små hospitaler. Her får Regionshospitalet Silkeborg en samlet score på 95,3 indekspoint og ligger sig komfortabelt foran Hospitalsenheden Horsens, der på andenpladsen scorer 93,6 indekspoint. Også målt på behandling er Silkeborg bedst blandt de mindste, og i lighed med 2016 bliver Silkeborg bedst af alle til behandling af hjertesvigt og rygsøjlegigt, mens hospitalet bliver overhalet af Randers, når det gælder palliativ behandling, og må bytte førstepladsen fra 2016 ud med en andenplads.

Store hospitaler: Derfor vinder Aarhus Universitetshospital Behandlingskvalitet (90 pct) Landets bedste kliniske indsats inden for behandling af abdominale aortaaneurismer, blødende mavesår, pancreascancer, nyretransplantation, forbigående blodprop i hjernen, hoftenære lårbensbrud, leddegigt, klapoperation med samtidig bypass, lungekræftkirurgi, prostatakræft samt blærekræft. Scorer på behandlingskvaliteten 93,8 indekspoint ud af 100 mulige, og er dermed fuldstændig lige med Odense Universitetshospital med 91,9 point. Patienttilfredshed (10 pct.) Delt 7. plads i vurderingen af patienttilfredshed

Mellemstore hospitaler: Derfor vinder Vejle Sygehus Behandlingskvalitet (90 pct) Landets bedste kliniske indsats inden for behandling af voksendiabetes, KAG, brystkræftkirurgi, lungekræft (onkologi), rekonstruktion af korsbånd, screening for livmoderhalskræft samt testikelkræft Scorer på behandlingskvaliteten 94,1 indekspoint ud af 100 mulige og slår dermed lige netop Regionshospitalet Randers, der ligger nummer to med 93,9 point. Patienttilfredshed (10 pct.) Delt 1. plads i vurderingen af patienttilfredshed