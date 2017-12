Region Syddanmark vil gøre satspuljeprojektet Psykiatriens Medicinrådgivning permanent, så farmaceuter fortsat vil gennemgå medicinlister for at undgå fejlmedicinering med psykofarmaka.

Psykiatriens Medicinrådgivning har gjort det så godt, at Regionsrådet i Syddanmark har besluttet, at det skal videreføres efter nytår, selvom bevillingen fra satspuljen udløber. Regionen vil årligt bevillige 3,8 mio. kr. til at sikre det som permanent ordning. Det skriver Region Syddanmark i en pressemeddelelse. Psykiatriens Medicinrådgivning består af et team af farmaceuter med specialviden […]