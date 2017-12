Det er svært at få læger til at slå sig ned i Vestjylland. Men hvis lægerne flytter dertil allerede under uddannelsen, er der større sandsynlighed for, at de bliver boende. Derfor foreslår Sydvestjysk Sygehus og Syddansk Universitet, at der oprettes en kandidatuddannelse i medicin i Esbjerg. Det skriver Region Syddanmark i en pressemeddelelse.

Planen er at optage 30-50 studerende på den nye kandidatuddannelse om året, efter de har gjort deres bacheloruddannelse færdig i Odense.

Den kan dog kun blive til virkelighed, hvis Sundhedsministeriet og Uddannelsesministeriet bakker op om kandidatuddannelsen og er indstillet på at øge optaget på SDU’s medicinstudie med 50 studerende årligt.

Regionsrådsformand Stephanie Lose (V) og rektor ved SDU Henrik Dam har derfor netop sendt et brev til sundhedsminister Ellen Trane Nørby og uddannelsesminister Søren Pind, hvor de opfordrer ministrene til at bakke op om forslaget.

»Det er en rigtig interessant tanke, at vi i stedet for at bruge en masse ressourcer på at få læger til at flytte til Vestjylland, vender det hele på hovedet og flytter lægeuddannelsen til Vestjylland. Vi har en stor udfordring med at få læger til landsdelen, så hvis dette tiltag kan få lægerne til at slå sig ned i området, så hilser jeg det meget velkomment. Samtidig vil jeg også gerne rose Sydvestjysk Sygehus og SDU for sammen at have tænkt disse tanker. Landets fire største byer har en medicinuddannelse, så det vil være naturligt, at en udvidelse sker i Esbjerg, som er landets femte største by, siger regionsrådsformand Stephanie Lose (V) i en kommentar i pressemeddelelsen.

»Ikke flere studierpladser«