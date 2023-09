Ældre borgere er i gennemsnit i behandling med flere end fem lægemidler på samme tid. Det kan dreje sig om blodtryksmedicin, kolesterolsænkende medicin, diabetesmedicin, antidepressiv medicin, sovemedicin osv., og behovet for mange lægemidler på samme tid øger risikoen for blandt andet utilsigtede effekter af medicininteraktioner, fejlmedicinering eller bivirkninger ved det enkelte præparat. Vi har som mål at udvikle en løsning, der kan sikre, at ældre borgere får den medicin, som de skal bruge, men for at kunne det er vi...