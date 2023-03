Politisk flertal vil give mulighed for at vælge coronavacciner uden for program

For at imødekomme de borgere, som aktivt ønsker en hurtigere immunisering, vil et politisk flertal give mulighed for selv at vælge at få coronavacciner fra AstraZeneca og Johnson & Johnson. Praktiserende læger og vaccineforsker bakker ikke op om ordningen.