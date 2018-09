Svend Lings er ved retten i Svendborg kendt skyldig for for at vejlede personer til selvmord.

Svend Lings får 40 dages betinget fængsel, og kollegaen Peter Frits Schjøtt får 14 dages betinget fængsel. De to pensionerede overlæger er dømt for at have vejledt til en mands selvmord. Svend Lings er derudover dømt for at rådgive en 85-årig dame til at begå selvmord ved at indtage medicin samt tage en plasticpose over […]