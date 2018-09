Kammeradvokaten konkluderer, at der ikke er grundlag for at kritisere Styrelsen for Patientsikkerheds politianmeldelser af ansatte i sundhedssektoren. Lægeformænd kritiserer undersøgelsens resultater og understreger, at der er behov for at evaluere hele styrelsens praksis.

Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

Styrelsen for Patientsikkerhed kan ikke kritiseres for at have politianmeldt 62 ansatte i sundhedssektoren i 2017. Det konkluderer Kammeradvokaten i en undersøgelse, som er gennemført på Sundheds- og Ældreministeriets anmodning. »Det er ikke vores vurdering, at Styrelsen for Patientsikkerhed kan kritiseres for at have rettet henvendelse til politiet i de 62 sager i 2017. Vi […]