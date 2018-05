Den pensionerede overlæge Svend Lings har oprettet et nyt borgerforslag om aktiv dødshjælp. Han mener, at situationen, som den er nu, er utilfredsstillende.

Pensioneret overlæge Svend Lings er efterhånden landskendt for sin stærke holdning om deltagelse i aktiv dødshjælp. Han mener, at alt for mange danskere ligger og lider til ingen verdens nytte. Derfor har han nu oprettet borgerforslaget Aktiv dødshjælp – et forslag om ændring af straffeloven. »De andre medstillere af borgerforslaget og jeg synes, at situationen […]