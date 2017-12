Svend Hartling: Patientskaderne skyldes fejlopsætninger i Sundhedsplatformen

Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

Forkerte opsætninger i Region Hovedstadens nye it-system Sundhedsplatformen er skyld i, at tre patienter i efteråret er kommet til skade på regionens hospitaler. Sundhedsplatformen var sat op på en måde, så prøvesvar ikke blev leveret til de postkasser i Sundhedsplatformen, som tilhører og bliver tjekket af patienternes læger. Konsekvensen var, at patienterne kom for sent […]