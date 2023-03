Svær overvægt fortsætter med at blive mere og almindeligt på verdensplan, og det samme gør mange af de sygdomme, som er associeret med det at have svær overvægt. Alligevel er der stadig en mangel på viden om, hvordan svær overvægt påvirker risikoen for udvikling af for eksempel diabetes, hypertension og dyslipidæmi. Nu viser et nyt studie fra Japan, at svær overvægt påvirker forekomsten af de tre tilstande forskelligt mellem mænd og kvinder. Det skriver News Medical. Konklusionen stammer fra en...