Sundhedsplatformen får produktiviteten til at falde med ti pct. i Region Sjælland

Produktiviteten på Region Sjællands sygehuse er faldet ti pct., som følge af Sundhedsplatformen. Det oplyser regionsrådsmedlem Tina Boel (SF), som er formand for Politisk Styregruppe for Sundhedsplatformen til Sjællandske Medier. Det vil sige sygehusene i hele regionen har behandlet ti pct færre patienter siden implementering af Sundhedsplatformen 25. november 2017. »Vi har fået bekræftet, at […]