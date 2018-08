Enhedschef i Hovedstaden: Der bør være flere kliniske byggere end i dag

Region Hovedstaden og Region Sjælland bliver nødt til at vente med at ansætte flere kliniske byggere på Sundhedsplatformen til, at de kan supervisere dem, siger enhedschef fra Hovedstadens centrale it-enhed. Andre tiltag skal gøre livet lettere for lægerne.