Alt gik som planlagt, da Sundhedsplatformen i weekenden blev taget i brug i Region Sjælland, siger regionsledelsen. Andre advarer mod at glæde sig for tidligt.

Den allerførste tid med Sundhedsplatformen i Region Sjælland er gået godt, vurderer ledelsen i regionen selv.

»Sundhedsplatformen kører stabilt på alle vores sygehuse og i psykiatrien,« siger Lars Onsberg Henriksen, koncerndirektør i Region Sjælland, i en pressemeddelelse ovenpå lørdags morgens ibrugtagning af Sundhedsplatformen i Region Sjælland.

»Der er naturligvis ting og fejlmeldinger, der skal rettes til. Det kan ikke undgås, at teknikken kan drille, og personalet skal naturligvis også bruge tid på at lære systemet at kende. Medarbejderne har leveret en imponerende indsats og knoklet for at blive klar til Sundhedsplatformen. Vi har gennem det seneste år forberedt os grundigt,« fortsætter koncerndirektøren.

Fredag aften kl. 18 stoppede personalet på alle sygehusene i Region Sjælland med at udfylde patientjournaler i regionens gamle it-system, Opus, og begyndte at notere nye indlæggelser i gammeldags papirjournaler, indtil de kl. 03 lørdag morgen var klar til at registrere i Sundhedsplatformen, også kaldet Epic.

Dobbeltbemanding

Sundhedsplatformen er nu taget i drift på sygehusene samt psykiatrien, og patientbehandlingen foregår ifølge regionen som forventet.

For at sikre den mest smidige ibrugtagen af det nye IT-system, der har givet en del vanskeligheder i Region Hovedstaden, er 12.000 medarbejdere i Region Hovedstaden blevet undervist i det, samtidig med at sygehusene og psykiatrien har planlagt nedgang i de ambulante og planlagte patientforløb. Desuden har regionen hentet ekstra hjælp ind i form af DTU-studerende og medicinstuderende, som i de første uger skal assistere personalet med at anvende det nye system sikkert og korrekt.

»Vi har også indkaldt ekstra personale, så vi er på alt det akutte stort set dobbeltbemandet i weekenden og i de kommende dage. Vi har samtidig et system, hvor vi hver tredje time får indmelding fra de enkelte sygehuse om eventuelle udfordringer i deres akutmodtagelser. Det kan for eksempel være, hvis de har behov for at få nedsat mængden af patienter, så nogle af de andre sygehuse kan aflaste,« siger koncerndirektør Lars Onsberg Henriksen i pressemeddelelsen fra Region Sjælland.

»Kun i en nødsituation vil vi begynde at visitere til vores naboregioner,« understreger han.

Mundkurv eller arbejdsro

De positive toner blev i løbet af weekenden overdøvet af en historie fra TV Øst, der skrev, at regionen havde givet personalet mundkurv på, når det kom til at tale om Sundhedsplatformen.

En række medier fik således aflyst aftaler lørdag formiddag om at besøge afdelinger i regionen og tale med personalet, skrev stationen.

I et senere Ritzau-telegram afviste regionens pressechef dog, at der var tale om en mundkurv. Det skete med henvisning til, at der var tale om en beredskabssituation med behov for arbejdsro,.

»Vi har naturligvis ikke lagt låg på, hvad vore medarbejdere må udtale sig om. Vore medarbejdere i Region Sjælland har ytringsfrihed. Vi i er i en beredskabssituation og vil gerne skabe arbejdsro for medarbejderne,« sagde pressechef Claus Clausen til Ritzau.

»Det er vigtigt, at vi får de rigtige informationer ud til omverden,« fortsatte han.

Advarslerne på sociale medier

På sociale medier advarede flere regionen mod at tage glæderne på forskud.

Læge Jacob Burcharth fra Sjællands Universitetshospital glædede sig på Twitter over den umiddelbare succes.

»Men elektive operationer [har] været aflyst i ugevis + vi har dobbelt bemanding,« anførte han søndag, og fortsatte:

»Vi kunne have indført Russisk som førstesprog i @regionsjaelland med dén ressourceprioritering. Udfordringen kommer efter indkøringen.«

https://t.co/1rjnzNzR9x godt for patienterne. Men elektive operationer været aflyst i ugevis + vi har dobbelt bemanding. Vi kunne have indført Russisk som førstesprog i @regionsjaelland med dén ressourceprioritering. Udfordringen kommer efter indkøringen. @DRNyheder #sundpol — Jakob Burcharth (@JakobBurcharth) November 26, 2017

Fra naboregionen faldt der et par formanende ord.

»Kære Region Sjælland. Tillykke med den succesfulde overgang til Sundhedsplatformen i nat,« skrev Lise Müller, medlem af regionsrådet og formand for It- og afbureaukratiseringsudvalget i Region Hovedstaden, på Facebook.

»Og så en lille opfordring,« fortsatte hun.

»Lad være med at sige at I er tilbage på fuld aktivitet indenfor nogle uger. Det er et kæmpe system, en kæmpe forandring og det vil tage mindst 1 år – måske endda 2-3 år før hele falder på plads. Jeres personale vil ramme muren om 1-2 måneder. Respektér det.«