En fejl i Sundhedsplatformen har medført en risiko for medicinforgiftning for 3.134 patienter. Det skriver Politiken. I seks uger var Sundhedsplatformen automatisk sat til at ændre recepterne på det smertestillende middel, som lægerne havde udskrevet. Paracetamol bliver ofte udskrevet i piller med 500 mg, hvor praksis er, at patienter tager to tabletter fire gange dagligt. Fra […]