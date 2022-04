»Først og fremmest vil jeg bare gerne arbejde som læge«

23,1 mio. kr. på finansloven har skabt fornyet håb for 1.284 udenlandske læger, som aktuelt ønsker at arbejde i Danmark, men er sandet til i dansk bureaukrati. En af dem er 44-årige Maryann Katherine Overland fra USA, der landede i Danmark i juli med sin familie og et stærkt CV i bagagen, men fik besked på at tage plads i Styrelsen for Patientsikkerheds venteværelse i 31 måneder.