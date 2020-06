Sundhedsordførere fra S og V: Interessant forslag om lungekræftscreening

Både Socialdemokratiet og Venstre finder forslaget til et kommende dansk lungekræftscreeningsprogram for interessant og ser frem til, at Sundhedsstyrelsen får set nærmere på forslaget. Begge partier er generelt positive når det gælder nationale screeningprogrammer.