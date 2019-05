Sundhedsminister vil diskutere spareplan på AUH

Ellen Trane Nørby vil have Aarhus Universitetshospitals økonomi med på økonomiforhandlingerne efter valget. Vi kan ikke lade dårlig håndtering af økonomi gå ud over medarbejdere og patienter, siger hun.

Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

Situationen på Aarhus Universitetshospital er nu så alvorlig, at sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) vil tage affære efter valget. Hun mener, at projektet er vokset Region Midtjylland af hænde, og hverken hun eller regeringen finder det acceptabelt, at det ender med at gå ud over medarbejderne og patienterne. »Jeg forstår godt, at medarbejderne på Aarhus […]