Sundhedsminister ved ikke, hvad central patientrettighed koster

­Patienter har ifølge ventetidsgarantien ret til at blive udredt inden for 30 dage og komme i behandling inden for 30 dage. Tiltaget er en af hjørnestenene i regeringens sundhedspolitik, men Sundhedsministeriet kan ikke oplyse, hvad rettigheden koster. Det oplyser ministeriet i et skriftligt svar til Dagens Medicin. »Kapacitetsbehovet som følge af det udvidede frie sygehusvalg […]