Øjenlægen: Ventetidsgarantier ­forblænder patienterne

Politikere forfører patienter med ventetidsgarantierne, men glemmer, at det er på bekostning af andre patienter. Det mener ledende overlæge på afdelingen for øjensygdomme på Sygehus Sønderjylland i Aabenraa.

Patienter tror, de får den bedste prioritering og behandling med ventetidsgarantierne, men sådan forholder det sig ikke. Det mener Rune Holmbjørn, der er ledende overlæge på afdelingen for øjensygdomme på Sygehus Sønderjylland i Aabenraa. Han peger på, at garantierne bilder patienterne ind, at de kommer til inden for en tid, der er fagligt bedst for […]