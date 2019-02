Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

Udenlandske læger skal kunne dansk, og patienter skal kunne forstå deres læge. For at sikre dette, mener sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V), at der er behov for at skærpe sprogkravene hos udenlandske læger fra andre EU lande, fordi der i dag er for mange eksempler på. at en udenlandsk læge ikke taler dansk på et […]