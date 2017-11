Regeringen har tidligere sagt, at der ville komme en plan for det nære og sammenhængende sundhedsvæsen i løbet af efteråret. Men nu lyder det fra sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V), at det samlede udspil vil komme i det nuværende forhandlingsår, hvilket løber ind til sommerferien. Det sagde hun på et samråd tirsdag.

Det var Socialdemokraternes sundhedsordfører, Flemming Møller Mortensen, der havde kaldt til samråd, da han utålmodigt venter på planen for det nære sundhedsvæsen. Det lagde han heller ikke skjul på til samrådet.

Her nævnte han, at spændet mellem praktiserende læger, sygehuse og kommuner bliver beskrevet som sundhedsvæsenet Bermuda-trekant, og det at finde en løsning på at binde trådene mellem sundhedsvæsenets forskellige elementer, så patienterne ikke falder ned mellem to stole, har fyldt længe, og fylder stadig meget.

»Derfor er det også med en vis utålmodighed, at jeg glæder mig til at høre, hvad ministeren har at sige i forhold til, hvad der kommer til at ske. Hvornår er det, at ministeren forventer, at der er noget, der kommer til at ske? Processen omkring arbejdsgruppen er blevet udskudt flere gange, og lige nu ligger vi i et limbo af, at statsministeren har meldt noget ud, og sundhedsministeren har meldt noget andet ud. Hvornår kommer der en plan og et skred i det, så vi kan begynde at få forpligtet folk på, hvordan det er vores sundhedsvæsen i de her tre elementer skal hænge sammen?« spurgte Flemming Møller Mortensen.

Plan inden sommer

Ellen Trane Nørby svarede med, at den samlede plan vil blive præsenteret i det nuværende forhandlingsår. Udspillet skal bygge på de 20 anbefalinger, som udvalget for det nære og sammenhængende sundhedsvæsen kom med i juni. De blev dengang beskrevet som en tynd kop te, og ministeren udtrykte også sin utilfredshed over ambitionsniveauet ved dem.

Inden den samlede plan bliver præsenteret, vil der løbende blive sat tiltag i værk på baggrund af flere af anbefalingerne. Det gælder f.eks. anbefalingen om, at håndteringen af hjælpemidler og behandlingsredskaber skal forbedres, så det står klart, hvem der har ansvaret.

Sundhedsministeren klargjorde på samrådet, at ingen patienter skal opleve, at kassetænkningen mellem sektorerne skal gå ud over deres behandling. Her gav hun eksemplet med glukosemåleren, hvor det i den nye diabetes handlingsplan er blevet besluttet, at regionerne skal betale den for børn under 18 år. Netop dette område var også at finde iblandt de anbefalingerne, som udvalget fra det nære og sammenhængende sundhedsvæsen fremlagde i juni.

»Det er et meget godt udtryk for, hvordan man følger op på anbefalingerne. Nogle af anbefalingerne følger man jo ikke kun op på en gang, nogle af anbefalinger kommer vi til at følge op på flere gange, fordi der nogle gange skal flere initiativer til. Noget er sat i gang, og andet vil blive sat i gang eller er ved at blive sat i gang,« sagde Ellen Trane Nørby og fortsætter:

»Der må ikke være forskel på kvaliteten af den behandling man modtager, alt efter om det er regionen eller kommunen, der leverer den og eller alt efter, hvor i landet man bor. Derfor er der i høj grad behov for at se på, hvordan hele sundhedsvæsenet i højere grad kan tilrettelægge behandlingen og plejen som samlet forløb ud fra patienternes individuelle ressourcer og behov og gå sammen på tværs af regioner og kommuner om de gode løsninger,« fortsatte hun.

Bekendtgørelse til januar

En anden af de anbefalinger, der allerede er i gang med at blive fulgt op på, er den der omhandler en specialuddannelse til sygeplejersker i kommuner og almen praksis. Det er et eksempel på et af de mere håndfaste initiativer, der er blevet sat i gang, inden den samlede plan kommer.

Ministeren forklarede, at det ikke er alle anbefalingerne, der er lige så håndgribelige. Den samlede plan kan derfor ikke præsenteres, da nogle af tiltagene kræver økonomi, eller at regioner og kommuner skal blive enige om en løsning, og andre tiltag skal Folketinget ind over, da det kan kræve en lovændring.

Ellen Trane Nørby fortalte også, at der til januar vil blive grebet fat i anbefalingerne angående sundhedsaftalerne. Her vil der komme en bekendtgørelse og vejledning, som skal bygge op til politisk dialog om, hvor der skal gribes ind i samarbejdet på tværs af sektorerne.