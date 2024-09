Styrelsen for Patientklager har ansat Niels Holmark Andersen som ny lægefaglig kontorchef. Der skriver Styrelsen for Patientklager (STPK) på LinkedIn. Som kontorchef får Niels Holmark Andersen ansvaret for kontoret Sundhedsfaglige og Sagkyndige. Niels Holmark Andersen kommer fra et job som cheflæge på hjerteafdelingen på Aalborg Universitetshospital, og kommer med hele 26 års lægefaglig erfaring, heraf 14 år som speciallæge i kardiologi. Han ser frem til at kunne bringe sin lægefaglige erfaring med sig ind i jobbet som kontorchef: »Det har...