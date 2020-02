Straf giver ikke mere læring, men hvordan lærer vi så?

Jeg vil bytte al den snak om straf ud med en forpligtelse i sundhedsvæsnet til at sætte sig i spidsen for at sikre en fremtidig kultur med psykologisk tryghed, der er nysgerrig efter at italesætte, forstå, udbedre og sprede viden om fejl, skriver faren til Mathias, som døde af meningitis.