Styrelsen slår fast: Også to panodiler skal journaliseres

Praktiserende læge Gitte Vincents kritiserer i et indlæg Styrelsen for Patientsikkerhed for at være for fokuseret på dokumentation og korrekt journalføring. Gitte Vincents mener i den forbindelse, at »det er mere usikkert at lave hele denne gang pseudodokumentation end at lade sygehjælperen give fru Hansen to panodiler fra skabet, når hun har brug for det.« […]