STPS vil undersøge patientsikkerheden ved Rigets patologiafdeling

Dagens Medicins dækning af arbejdsvilkårene på Rigshospitalets patologiafdeling får nu Styrelsen for Patientsikkerhed til at gå ind i sagen.

Styrelsen for Patientsikkerhed har besluttet at se nærmere på, om patientsikkerheden er truet på Rigshospitalets patologiafdeling. Det skriver overlæge og sektionsleder Bente Møller ved Styrelsen for Patientsikkerhed i en mail efter at Dagens Medicin i flere artikler har beskrevet, hvordan et stærkt presset arbejdsmiljø truer lægernes helbred og på den baggrund har spurgt styrelsen, om […]