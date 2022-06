Danske tal: Risikoen for at dø af COVID-19 er forøget hos personer med type 2-diabetes

Personer med type 2-diabetes har forhøjet risiko for at dø af COVID-19. Nu sætter forskere tal på, hvordan det ser ud i Danmark. Overraskende nok betyder langtidsblodsukkeret ikke det store for risikoen for at blive alvorligt syg eller dø af COVID-19.