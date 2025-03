Thea Kølsen Fischer: Storpolitik blokerer for opklaringen af COVID-19

Kom COVID-19 fra et laboratorium eller et dyremarked? Det svar får vi formentlig aldrig, fordi international storpolitik står i vejen for en opklaring. Alligevel er verden på mange områder et meget bedre sted i dag end i efteråret 2019, da der skete ‘noget’ i Kina, forklarer to af Danmarks førende epidemiologiske eksperter.