Statistiknørderi giver tilfredse patienter på Østerbro

I Frederik Teberings lægeklinik skal patienterne kunne komme igennem på telefonen på under fem minutter, og alle patienter, som har ringet inden kl. 10, skal have tilbudt en tid samme dag. Der er fokus på egen arbejdsglæde og serviceniveauet over for patienterne.