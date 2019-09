Staten vrider den sidste dråbe ud af AUH

Aarhus Universitetshospital bliver presset hårdere af staten end de fleste af de øvrige nye sygehuse og skal levere effektivitet for over 500 mio. kr. som tak for tilskud til storbyggeriet. Regionen har fundet det meste, men skal om tre måneder finde de sidste 161 mio. kr. – Urimeligt hårdt, siger regionsformanden, som aldrig selv havde skrevet under på en sådan aftale.