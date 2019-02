Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

Onsdag og torsdag har samtlige af Folketingets partier været til sættemøder om sundhedsreformen i Finansministeriet. Få et overblik over deres foreløbige konklusioner herunder. Socialdemokratiet: Det bliver ikke med os »Det bliver ikke med Socialdemokratiet, at vi kommer til at lave en stor centraliseringsøvelse, som ikke løser problemerne for vores patienter og ikke skaber mere nærhed […]