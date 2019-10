Skab sanktioner over for ‘banditter i kitler’

Medicinrådet har ingen sanktionsmuligheder over for lægemiddelfirmaet Biogen, der prissætter Spinraza urimeligt højt – kun at nægte at bruge lægemidlet, hvilket går ud over patienterne. Det skriver Leif Vestergård, medlem af Medicinrådet, som opfordrer statsministeren til at arbejde for fælles europæiske sanktionsmuligheder.