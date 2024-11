Børne- og Ungdomspsykiatrisk Selskab: Timingen for at fusionere psykiatrien og somatikken er problematisk

Forperson for Børne- og Ungdomspsykiatrisk Selskab støtter en ligeværdig sammenlægning mellem psykiatrien og somatikken. Men lige nu er der for få til at løfte opgaven.