Sjællands Universitetshospital fortsætter udbygningen af sin forskning og styrker nu den ortopædkirurgiske afdeling med en professor, som skal være med til at opbygge en stærk forskningsenhed og løfte ekspertisen inden for ortopædkirurgiske behandlinger.

Professor Stig Brorson er netop tiltrådt stillingen som ny klinisk professor i ortopædkirurgi ved Sjællands Universitetshospital og Københavns Universitet og vil samtidig fungere som overlæge på Ortopædkirurgisk Afdeling på Sjællands Universitetshospital i Køge. Det skriver hospitalet i en pressemeddelelse.

Stig Brorson kommer fra skuldersektionen på Herlev Hospitals ortopædkirurgiske afdeling og har solid erfaring med forskning inden for skulderkirurgi og traumatologi, forskning om patientoplysning og patientrapporterede effektmål.

Foruden sin forskningsaktivitet har Stig Brorson været ansat i Sundhedsstyrelsen og udarbejdet nationale kliniske retningslinjer på skulderområdet samt haft en omfattende undervisnings- og vejlederaktivitet. Siden 2013 har han været klinisk forskningslektor ved Københavns Universitet. Stig Brorson har et stort internationalt netværk og leder flere internationale forskningssamarbejder.

»(…) Med etableringen af det første ortopædkirurgiske professorat i Regionen Sjælland styrker vi den ortopædkirurgiske forskning og behandling til gavn for regionens borgere. Et stærkt forskningsmiljø tiltrækker dygtige og innovative læger, der udvikler og behersker de nyeste behandlinger. Dette er samtidig det første kliniske professorat i Danmark med hovedfokus på skulder- og albuekirurgi – et område i hastig udvikling med nye behandlingstilbud til alle aldersgrupper,« siger Kim Schantz, ledende overlæge på Ortopædkirurgisk Afdeling på Sjællands Universitetshospital.

Med ansættelsen af Stig Brorson har Sjællands Universitetshospital nu 14 professorer. Målet er i 2025 at have 65 professorer ansat.