På området for sclerose starter det godt, men ender skidt. I årsrapporten for 2020-2021 fra Sclerosebehandlingsregistrets bliver målene for registrets første og fundamentale indikatorer for tidligt opstart af behandling og EDSS-scoring opfyldt. Faktisk ses der en fremgang i behandlingsstart for nydiagnosticerede patienter med RRMS, hvor andelen, der kommer i behandling inden for seks måneder, stiger fra 87 pct. i 2018/2019 på landsplan til 89 pct. perioden efter frem til 92 pct. i seneste periode, 2020/2021. Herefter begynder problemerne med målopfyldelse...