274 personer med hjernehindeblødning, subaraknoidalblødning (SAH), havde i 2021 et forløb på landets fire neurokirurgiske afdelinger, fremgår det af årsrapporten fra Dansk Apopleksiregister. Datakompletheden var høj for alle afdelinger, hvorfor data vurderes til at være valide, og for de fleste indikatorer for patienter med subaraknoidalblødning var der i 2021 en fortsat høj målopfyldelse. I 85 pct. af tilfældene var årsagen til blødningen et bristet aneurisme. Næsten alle disse patienter, 95 pct., blev forsøgt behandlet med kirurgisk eller endovaskulær behandling inden...