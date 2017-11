65 mio. kr. fra satspuljemidlerne skal over en fireårig periode bruges til at gennemføre en ny national diabeteshandlingsplan. Danske Regioner savner fokus på tidlig indsats.

Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

Sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) benyttede i dag FN’s Internationale Verdens Diabetesdag til at lancere en ny national diabeteshandlingsplan. Planen er et resultat af en aftale mellem Folketingets satspuljepartier, som afsætter 65 mio. kr. i perioden 2017-2020 til at gennemføre planen. »Hvis vi giver den bedst mulige diabetesbehandling til flest mulige mennesker, er gevinsten enorm. […]