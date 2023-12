Hypermobil subtype af Ehler-Danlos syndrom kan ligge bag blødningstendens af ukendt årsag

Forskere har karakteriseret en gruppe danske patienter med blødningstendens af ukendt årsag og peger på, at denne patientgruppe for en stor dels vedkommende opfylder kriterierne for at have hypermobil subtype af Ehler-Danlos syndrom. Resultatet kan pege i retning af fremtidige behandlingsforsøg, siger forsker.