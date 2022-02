Ledende kirurgisk overlæge: Vi er slet ikke begyndt at afvikle operationspuklen endnu

Regeringen og Danske Regioner skal sammen drøfte en løsning på at afvikle behandlingsefterslæbet. COVID-smittet personale og manglende motivation til ekstra arbejde står i vejen for at få ventetiden ned, siger ledende overlæge fra kirurgisk afdeling i Køge.