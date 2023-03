‘Aftale om akutplan for sygehusvæsenet’, som blev fremlagt af Regeringen og Danske Regioner den 23. februar 2023, har fået en blandet modtagelse. Hos de patientfjerne (embedsværket, økonomer og politikerne) er aftalen generelt blevet rost, hvorimod de patientnære fagprofessionelle har været mere forbeholdne. Aftalens 16 punkter rummer overvejende kendt stof med et markant nyt initiativ, der indebærer, at sygehuset påtager sig det lægefaglige ansvar for udskrevne patienter de første tre døgn. Det er godt for patienterne. Der er mange uklare formuleringer,...